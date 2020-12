Maltempo: in arrivo 1,5 metri di neve in Alto Adige

BOLZANO, 03 DIC - Nel fine settimane in Alto Adige è atteso anche oltre 1,5 metri di neve. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin le precipitazioni inizieranno domani, per poi intensificarsi in serata. Tra sabato e domenica nevicherà praticamente senza sosta. Anche a Bolzano e Merano si prevede nevischio. In montagna il meteorologo attende "tra 1 e 1,5 metri di neve, in alcune zone anche di più". Lunedì la situazione dovrebbe migliorare. Secondo Peterlin si tratta "di un evento meteorologico significativo, piuttosto raro d'inverno". (ANSA).