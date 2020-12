Covid: Procura Bergamo convoca epidemiologo Merler

BRESCIA, 03 DIC - La Procura di Bergamo ha convocato per martedì prossimo l'epidemiologo trentino Stefano Merler, della fondazione Bruno Kessler di Trento che aveva realizzato la prima proiezione italiana dei dati cinesi sul Covid-19. La ricerca si intitolava "Scenari di diffusione di 2019-Ncov in Italia e impatto sul sistema sanitario nazionale" e venne poi utilizzata dal Governo italiano per stilare un piano pandemico. Merler sarà sentito dalla Procura di Bergamo guidata da Antonio Chiappani proprio per capire la reale situazione dei piani pandemici in Italia, che mai sarebbero stati aggiornati dal 2006 ad oggi, come denunciato per primo dallo stesso epidemiologo. (ANSA).