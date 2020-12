Disabili: Fico, rinnovare impegno per piena inclusione

ROMA, 03 DIC - "Pregiudizio, indifferenza, discriminazione: sono queste le barriere di ordine culturale e sociale che tuttora impediscono la piena integrazione delle persone con disabilità e che si vanno ad aggiungere agli ulteriori quotidiani ostacoli, pratici e materiali, che non permettono loro di vivere una vita dignitosa, autonoma e attiva. Siamo tutti chiamati, cittadini e Istituzioni, a combattere qualunque forma di discriminazione e a rinnovare l'impegno a sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità. La nostra democrazia può infatti dirsi matura solo se è capace di assicurare il rispetto e l'esplicazione effettiva dei diritti fondamentali di tutti, soprattutto delle categorie più fragili". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico in un messaggio per la giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. " Lo ribadiamo - prosegue - oggi, 3 dicembre, giorno in cui si celebra la Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. Occorre mettere in campo tutte le misure necessarie per dare attuazione a quel modello di società aperta e inclusiva disegnato dalla nostra Costituzione, una società che garantisce a tutti pieni diritti e dignità, senza discriminazioni e pregiudizi". (ANSA).