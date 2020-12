Recovery: Amendola,cabina di regia? Nessuno vuole accentrare

ROMA, 03 DIC - Sulla governance del Recovery "ci sono diversi livelli operativi". Lo dice il ministro degli Affari europei Enzo Amendola in un'intervista a Eunews.it, rispondendo al giornalista che chiede se il presidente del Consiglio stia accentrando tutto nelle sue mani. "C'è un comitato politico ristretto, un'organizzazione dedicata a tutte le progettualità delle linee guida e una tecnostruttura che per sei anni dovrà reggere l'impatto della pianificazione, realizzazione, rendicontazione e trasparenza a Bruxelles. L'esecuzione che ci richiede Bruxelles ha tempi molto scadenzati e per questo serve una struttura dedicata", ha spiegato Amendola. Il ministro ha aggiunto che non c'è "nessun segreto" sulle misure che si stanno definendo e "nessuna voglia di accentrare" (ANSA).