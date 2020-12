Nasce Discovery+, streaming da gennaio anche in Italia

ROMA, 02 DIC - Arriva il 4 gennaio 2021 il nuovo servizio streaming di Discovery. In una conferenza stampa a New York il gruppo ha annunciato che la nuova piattaforma si chiamerà Discovery+ e sarà lanciata contemporaneamente in 25 Paesi, tra cui l'Italia. L'offerta, in linea con la storia del gruppo, sarà dedicata al real life entertaiment e ai contenuti "non-fiction". Anche in Italia saranno disponibili produzioni originali nazionali e internazionali. In Discovery+ sarà anche possibile accedere allo sport premium targato Eurosport, dal tennis al basket, dal ciclismo agli sport invernali, fino all'esclusiva digitale dei Giochi Olimpici. Discovery+ sarà disponibile su tutti i device mobile, tablet, computer e Tv connesse e costerà 3,99€ al mese oppure 39,90€ all'anno. Discovery+ più pacchetto Eurosport costerà 7,99€ al mese oppure 69,90€ all'anno. A breve sarà disponibile e per un periodo limitato una promozione con il 50% di sconto: €19,90 complessivi anzichè €39,90 per l'intero primo anno, e €34,90 anzichè €69,90 per il primo anno con il pacchetto Eurosport incluso. (ANSA).