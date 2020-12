Covid: Campania, tasso positivi-tamponi al 9,3%

NAPOLI, 02 DIC - Scende al 9,3% il tasso di nuovi positivi (1842) sui tamponi processati in Campania (19.759). I sintomatici sono 185, e scende di altre sei unità rispetto a ieri il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, oggi 173 su 656 disponibili. MIgliora la situazione ospedaliera anche sul versante delle degenze covid 'ordinarie', che oggi sono 2.064 (meno 35 rispetto a ieri) su 3.160 posti disponibili tra strutture pubbliche e sanità privata. Resta alto invece il numero delle vittime: il bollettino dell'Unità di crisi ne segnala 43, di cui 22 decedute nelle ultime 48 ore e 21 decedute in precedenza ma registrate ieri. (ANSA).