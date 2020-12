Covid: in Usa 2.600 morti, è record da aprile

NEW YORK, 02 DIC - I morti per Covid negli Stati Uniti nella giornata di martedì sono stati quasi 2.600, per l'esattezza 2.597. Si tratta della cifra più alta da aprile che porta il totale dei decessi della pandemia a 270.600. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University, secondo la quale i nuovi casi sono stati ieri oltre 180.000. (ANSA).