Ascolti e social, Il Collegio cult tra i giovani

ROMA, DEC 2 - Con 2 milioni 558 mila telespettatori, l'11.39% di share e oltre 369 mila interazioni social raccolti con la sesta puntata, Il Collegio si conferma uno dei punti di forza del palinsesto di Rai2 e soprattutto un cult per la Generazione Z. Realizzato in collaborazione con Banijay Italia e basato sul format internazionale "Le Pensionnat - That'll teach'em", quest'anno il docureality vede ventidue ragazzi, tra i 14 e i 17 anni, catapultati indietro nel tempo al 1992, l'anno in cui è stato inviato il primo sms della storia, ma anche l'anno di Mani Pulite e delle stragi di mafia. Finora Il Collegio ha raccolto in media un ascolto di 2,5 milioni di spettatori e l'11% di share, superiore alla media di rete (1,5 milioni con il 5.5% in prima serata), stando ai dati Auditel elaborati dallo Studio Frasi. Le prime sei puntate occupano saldamente le prime sei posizioni dei programmi più visti della stagione sulla seconda rete Rai. Un successo legato soprattutto al pubblico più giovane: sugli 8-14enni - segnala lo Studio Frasi - raggiunge uno share del 44%, da Nazionale di calcio. E' il programma più visto anche da chi ha tra i 15 e i 19 anni (41%) e tra i 20 e i 24 anni (19%). Durante la messa in onda Rai2 è così la rete più seguita da chi ha un'età compresa tra gli 8 e i 24 anni, un target giovane e pubblicitariamente rilevante. Notevoli le performance anche sui social. Le elaborazioni Nielsen-Talk Walker che monitorano Facebook, Twitter e Instagram rilevano 9 milioni di interazioni dedicate al Collegio, il 26% in più rispetto al 2019 (una percentuale di crescita più alta rispetto a quella dell'audience tv, +12%). A fare la parte del leone è Instagram: qui le collegiali e i collegiali hanno i propri account, postano foto e video, come del resto fanno anche preside, professori e bidello. Il Social Content Rating di Talk Walker registra l'account ilcollegioufficialerai con 638mila follower come il più seguito su Instagram. Su YouTube il Collegio ha milioni di visualizzazioni ed è presente anche su Tik Tok. Su Twitch sono tanti i ragazzi che rimandano e commentano in diretta le puntate del docureality. (ANSA).