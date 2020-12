Dpcm: Zingaretti, d'accordo con scelte governo

ROMA, 02 DIC - "Condivido le scelte in merito alle festività compiute dal Governo e illustrate oggi dal Ministro Speranza al Senato.Se vogliamo tornare a vivere non possiamo in alcun modo vanificare gli sforzi fatti in queste settimane dagli italiani.Ho già detto che errare è umano ma perseverare è diabolico.Come abbiamo visto ormai per due volte la curva è dominata se ci sono regole di contenimento che vengono rispettate; questo è costato restrizioni e sacrifici a tutti.Ora occorre un impegno corale per salvare il Paese e non tornare indietro."Lo dichiara in una nota il Segretario del Pd Nicola Zingaretti. (ANSA).