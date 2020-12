Dl sicurezza: Meloni, figlio di un delirio ideologico

ROMA, 02 DIC - "Non c'è nulla di sensato in questo testo. La maggioranza lo sa bene perchè scappa da anni su questo argomento. Chi fa domande viene tacciato di razzismo. La sinistra sa che quello che sta accadendo è figlio di un delirio ideologico, una sinistra prona al grande capitale, a chi usa i disperati per produrre omologazione nelle società e per rivedere al ribasso i diritti delle persone". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, intervenendo nell'Aula a Montecitorio. (ANSA).