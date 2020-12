Banche: in calo rapine nei primi 9 mesi del 2020

ROMA, 02 DIC - Continuano a diminuire le rapine in banca. Nei primi nove mesi del 2020, infatti, secondo l'indagine condotta da Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, sono stati 92 i colpi compiuti allo sportello, con un calo del 56,4% rispetto ai 211 dello stesso periodo dell'anno precedente. In netto calo anche il cosiddetto indice di rischio -il numero di rapine ogni 100 sportell - che è passato da 1,1 a 0,5. Il trend positivo "è anche il frutto del lavoro congiunto di banche e Forze dell'Ordine. Tra il 2007 al 2019, infatti, le rapine allo sportello sono diminuite del 92%, passando dalle 3.364 del 2007 alle 272 del 2019". (ANSA).