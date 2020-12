Covid: Marcucci, bene Speranza su distribuzione vaccino

ROMA, 02 DIC - "Il ministro Speranza in Senato dice due cose molto importanti: che l'acquisto del vaccino sarà centralizzato e che sarà gratuito per tutti gli italiani". E' il tweet del presidente dei senatori del Pd, Andrea Marcucci sulle comunicazioni del ministro della Salute sul nuovo dpcm e il piano vaccini, in corso nell'aula di Palazzo Madama. (ANSA).