Maltempo: ricompare la neve sui monti della Sardegna

NUORO, 02 DIC - E' tornata la neve sui monti del Gennargentu in Sardegna e in particolare sul Bruncuspina a Fonni, il paese più alto della Sardegna, ma non in paese dove piove da stanotte e si registra una temperatura intorno a 4 gradi. Secondo le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare di Decimomannu, le precipitazioni, sia nevose che piovose, andranno avanti per tutta la mattina fino a mezzogiorno. La situazione tenderà a migliorare nel pomeriggio. Al momento non si registrano disagi nelle strade sia provinciali che statali. Nel frattempo la protezione civile regionale ha emenato un'avviso per i Comuni del Sassarese e Nuorese annunciandio nevicate e gelate tra oggi e domani, 3 dicembre. (ANSA).