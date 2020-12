Reddito cittadinanza per finanziare terrorismo, 2 denunce

BOLOGNA, 02 DIC - Hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza - per un importo di circa 12mila euro - che sarebbe stato usato anche per finanziare attività di terrorismo islamico. Per questo motivo due cittadini tunisini sono stati denunciati dalla Guardia di finanza di Bologna. I due, secondo le indagini dei militari, sarebbero responsabili di aver finanziato un pericoloso 'foreign fighter' islamico iscritto nelle liste antiterrorismo del Belgio, e localizzato in Tunisia, fino allo scorso mese di aprile. I soldi sarebbero stati trasferiti attraverso un servizio di 'money transfer' in provincia di Ferrara. (ANSA).