Fondazione Barilla, serve rivoluzione sistemi alimentari

MILANO, 02 DIC - La rivoluzione verso sistemi alimentari più sostenibili, resilienti e inclusivi deve iniziare oggi, é adesso "il tempo di agire". E' questo il messaggio emerso dall'evento online promosso da Fondazione Barilla e Food Tank dal titolo 'Resetting the Food System from Farm to Fork - Setting the Stage for UN 2021 FOOD Systems Summit', in cui esperti del settore, accademici, chef e politici si sono confrontati su come riprogettare il futuro del cibo. "Non abbiamo alternative alla sostenibilità. Non dobbiamo avere paura del cambiamento, è tempo di agire", dice Guido Barilla, Presidente di Barilla Gruppo e della Fondazione Barilla, aprendo l'evento. I sistemi alimentari vanno trasformati nel segno della sostenibilità. Dal forum sono scaturite tre raccomandazioni chiave in vista del Food Systems Summit delle Nazioni Unite, in programma nel 2021. Prima di tutto condividere un obiettivo comune che consenta a tutti gli stakeholder di elaborare proposte per sistemi alimentari più sani, inclusivi, sostenibili e resilienti; poi coinvolgere e mobilitare tutti gli attori a lavorare insieme in un percorso di condivisione di conoscenze, esperienze e buone pratiche, garantendo la massima inclusione. Infine aumentare la consapevolezza dei cittadini per aiutarli a fare scelte alimentari più sostenibili. "Abbiamo 10 anni per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 - spiega Guido Barilla -. Dal mio punto di vista, 10 anni sono abbastanza per generare una rivoluzione". (ANSA).