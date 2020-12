Gb approva l'uso del vaccino Pfizer-BioNTech

ROMA, 02 DIC - La Gran Bretagna ha approvato l'uso del vaccino anti-coronavirus della Pfizer-BioNTech che sarà disponibile nel Paese a partire dalla prossima settimana. Lo riferiscono i media britannici. Il Regno Unito diventa così il primo Paese al mondo ad approvare il vaccino della Pfizer-BioNTech per un uso diffuso. "Il vaccino sarà disponibile nel Regno Unito a partire dalla prossima settimana con la priorità agli anziani delle case di cura e al personale medico", ha affermato il ministero della Sanità britannico. La Mhra (l'autorità di regolazione sui farmaci del Regno Unito) afferma che il vaccino offre fino al 95% di protezione contro il virus ed è sicuro per le vaccinazioni di massa. La Gran Bretagna ha già ordinato 40 milioni di dosi, sufficienti per vaccinare 20 milioni di persone, con due iniezioni ciascuna. (ANSA).