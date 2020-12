Caporalato: sgominata banda, omicidio per punire 'ribelle'

CALTANISSETTA, 02 DIC - L'omicidio del pachistano Adnan Siddique, commesso la sera del 3 giugno scorso, che si era ribellato denunciando i suoi caporali, è maturato nell'ambito dello sfruttamento di braccianti agricoli al centro dell'operazione 'Attila' di carabinieri e polizia di Caltanissetta che hanno eseguito 11 arresti, connazionali della vittima. Un dodicesimo indagato è attualmente irreperibile. Per quel delitto sono stati tratti arrestati sei delle persone destinatarie dell'odierna misura cautelare. Prima dell'omicidio la banda aveva commesso numerosi episodi di violenza nel Nisseno rendendosi responsabili, secondo l'accusa, di delitti contro la persona ed il patrimonio, in larga parte ai danni di loro connazionali a Caltanissetta e in paesi vicini alla città. (ANSA).