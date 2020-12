Mes: scoppia protesta gruppi Fi, capigruppo prendono tempo

ROMA, DEC 1 - Scoppia la protesta e il malessere dei parlamentari azzurri, spiazzati dalla scelta di Silvio Berlusconi di votare contro la riforma del Mes. Subito dopo la nota del Cavaliere, in linea con le tesi della Lega, le chat di Forza Italia sono esplose. In molti hanno ricordato come per mesi Fi si sia battuta a favore del Mes, tanti di loro fanno anche parte dell'intergruppo favorevole al Mes. Quindi hanno chiesto un chiarimento immediato alle due capogruppo, che però - a quanto si apprende - avrebbero deciso di rinviare un confronto. Tenerlo oggi avrebbe comportato il rischio di spaccare i gruppi. (ANSA).