Il 12 a teatro "Storie di ordinaria accoglienza speciale"

ROMA, 01 DIC - Si chiama "Storie ordinarie di accoglienza speciale" lo spettacolo che verrà messo in scena sabato 12 dicembre alle ore 21 e che si potrà seguire comodamente in diretta dal divano di casa. L'iniziativa è di M'ama Rete delle Mamme Matte, una organizzazione no profit che si occupa di trovare famiglie per i bambini considerati incollocabili dal sistema, i così detti special needs. "Le MammeMatte, da marzo 2017 ad oggi, sono riuscite a collocare in famiglia, su intero territorio nazionale, in collaborazione con Tribunali e Servizi sociali, ben 110 minori con bisogni speciali. "I "nostri" bimbi da minori di "difficile collocamento" sono diventati figli (per sempre o per un pò) di famiglie che li hanno desiderati e trovati", spiega la presidente, Emilia Russo. Il 12 dicembre alle 21.00, in diretta Facebook dalla pagina "Associazione MaMa-rete Mamme matte" verrà presentata una serata teatrale che porterà in scena Storie di Accoglienza "speciale". Saranno degli attori professionisti, tutti rigorosamente sardi, a dare voce alle famiglie adottive e affidatarie di bambini con bisogni speciali, interpretando le gioie e le difficoltà di un'accoglienza che non ha niente di straordinario, se non il coraggio di andare oltre la diagnosi e vedere solo il bambino. Organizzatrice della serata è Francesca Sei, responsabile Punto M'aMa Sardegna che ringrazia "tutti coloro che contribuiranno gratuitamente alla realizzazione della serata": imprenditori, la Fondazione Cagliari Calcio, le istituzioni per questo grande supporto alla divulgazione del delicato tema dell' accoglienza di bambini con disabilità. Interverranno tra gli altri, oltre a Emilia Russo, presidente M'Ama, Karin Falconi e Viviana Bucciarelli del direttivo dell'associazione e alcuni genitori adottivi. (ANSA).