Bce: Schnabel, non obbligata a fare ciò che mercato si aspetta

ROMA, DEC 1 - La Bce "non è obbligata" a fare ciò che i mercati si aspettano. Lo ha indicato Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce, in una intervista a Bloomberg. L'esponente Bce ha spiegato che "è appropriato mantenere le attuali misure piuttosto che allentarle ulteriormente, ma se sarà necessario fare qualcosa che non andrà incontro alle attese dei mercati, bisognerà farlo". (ANSA).