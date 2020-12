Cogne, villetta all'asta il 19 febbraio a 626 mila euro

AOSTA, DEC 1 - Si terrà il prossimo 19 febbraio l'apertura delle eventuali offerte per l'acquisto della villetta di Cogne, in vendita nell'ambito di un contenzioso tra i coniugi Lorenzi e l'avvocato Carlo Taormina. L'offerta minima è di 626 mila 475 euro; il valore stimato di 835 mila 300 euro (950 mila 367 euro a cui sottrarne 115 mila per regolarizzare "difformità edilizie"). Si tratta - si legge nella perizia - di una "villa di pregio isolata su quattro lati" e "bifamiliare": le due unità immobiliari "sono utilizzate dai proprietari quale seconda casa". Inoltre "il fabbricato, nel suo complesso, risulta in ottime condizioni generali". (ANSA).