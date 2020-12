Covid:Cnb,emergenza non riduca tempi test vaccini

ROMA, 01 DIC - L'emergenza dettata dalla pandemia da Covid-10 non deve "portare a ridurre i tempi della sperimentazione, indispensabili sul piano scientifico, bioetico e biogiuridico, per garantire la qualità e la protezione dei partecipanti". È questo il pensiero del Comitato nazionale di bioetica (Cnb), contenuto nel parere "I vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione" appena pubblicato. Il Comitato vuole proporre "una riflessione etica sui vaccini con particolare riferimento alla ricerca, produzione e distribuzione, partendo dalla consapevolezza delle condizioni di incertezza sul piano scientifico ed epidemiologico sul virus". Perchè il vaccino anti-Covid sia accettato dai cittadini, si legge nel documento, è indispensabile "una informazione e comunicazione trasparente, chiara, comprensibile, consistente e coerente, basata su dati scientifici sempre aggiornati" e identificare "le fonti di disinformazione e falsa informazione". Il Cnb rivolge un monito anche alle aziende farmaceutiche a riconoscere "la propria responsabilità sociale in questa grave condizione pandemica" ai fini della produzione e distribuzione del vaccino. (ANSA).