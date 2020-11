Scuola:ipotesi in Dpcm,Prefetti in campo per trasporti

ROMA, 30 NOV - Potrebbero essere i Prefetti a coordinare, nei rispettivi territori, l'organizzazione del sistema del trasporto legato all'attività scolastica. È quanto prevede una norma, scritta dal ministero dell'Istruzione in accordo con il ministero dell'Interno, che, secondo quanto l'ANSA è in grado di apprendere, si pensa di inserire già nel prossimo Dpcm. Il lavoro dei Prefetti, in particolare per le Città metropolitane, sarebbe finalizzato a velocizzare la riorganizzazione dei trasporti in vista di una riapertura a regime del 100% delle scuole superiori. (ANSA).