Prix Goncourt a l'Anomalie di Le Tellier

PARIGI, 30 NOV - Il Prix Goncourt 2020, il piu' prestigioso dei premi letterari francesi, è stato attribuito allo scrittore Hervé Le Tellier per 'L'Anomalie'. Gli altri finalisti erano 'Les Impatientes' di Djaili Amadou Amal, 'Thèsée, sa vie nouvelle', di Camille de Toledo, e 'L'Historiographe du Royaume', di Mael Renouard. Pubblicato dall'editore Gallimard, il romanzo di Le Tellier - che tratta di un evento difficilmente spiegabile che ci si accanisce a spiegare - era quello favorito dalla critica ed ha già convinto un'importante fetta di pubblico. Autore di romanzi, racconti, poesie, teatro, Le Tellier, 63 anni, ha una formazione da matematico e di ex giornalista. E' inoltre presidente dell'associazione Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle). Ha ottenuto otto voti a favore contro due voti per l'Historiographe du royaume' di Mael Renouard. (ANSA).