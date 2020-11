Giappone: principe Akishino favorevole a nozze figlia Mako

TOKYO, 30 NOV - Il principe Akishino, fratello minore dell'Imperatore giapponese Naruhito, si dice favorevole al matrimonio della figlia primogenita Mako, mettendo fine alle perplessità sollevate dopo il fidanzamento della principessa annunciato più di tre anni fa, e il controverso rinvio delle nozze. Nel corso di una conferenza stampa, in occasione del suo 55/esimo compleanno, Akishino - che è il primo in linea di successione al trono, ha detto di trovarsi d'accordo con i propositi di sua figlia e l'ex compagno di università, il cittadino borghese Kei Komuro. "La costituzione stipula che il matrimonio è un sacramento che si basa esclusivamente sul mutuo consenso tra due persone di sesso opposto, e i genitori dovrebbero rispettare tale desiderio", ha detto Akishino, aggiungendo che la preparazione dell'evento sarà considerata in un prossimo futuro. Nel settembre del 2017 l'Agenzia imperiale aveva annunciato il fidanzamento ufficiale tra i due giovani, entrambi ventinovenni, ma successivamente i media giapponesi avevano raccontato delle difficoltà finanziarie della famiglia e dei prestiti di dubbia provenienza ottenuti dalla madre di Komuro. Pochi mesi dopo, nel febbraio 2018, la stessa principessa Mako, tramite l'agenzia della Casa reale si era trovata costretta a rettificare il programma, citando 'la mancanza di un'adeguata preparazione per un evento di tale portata', scusandosi con l'opinione pubblica. Komuro ha invece deciso di seguire un percorso di studi negli Stati Uniti per ottenere una specializzazione in legge. Solo di recente, a metà novembre, la Principessa Mako ha ribadito il suo proposito di convolare a nozze con il giovane senza però specificare le date. In base alle attuali norme del trono del Crisantemo - la più antica monarchia ereditaria al mondo senza aver subito interruzioni, le donne sono escluse dalla linea di successione, e se sposano un borghese le principesse perdono anche l'appartenenza alla famiglia imperiale. (ANSA).