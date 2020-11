Unicredit: in Borsa -3,9% dopo riunione su governance

MILANO, 30 NOV - Unicredit in calo in Borsa a Milano dopo la riunione informale del consiglio sul tema della governance. Mercoledì prevista la riunione del Comitato Nomine che darà ufficialmente inizio al procedimento relativo alla governance che si concluderà, dopo la definizione della lista per il cda, con la nomina nell'assemblea di primavera. Dopo i primi scambi il titolo cede il 3,9% a 8,74 euro mentre il Ftse Mib è in calo dello 0,7%. (ANSA).