Kushner in Arabia Saudita, faccia a faccia con bin Salman

TEL AVIV, 30 NOV - Il Consigliere della Casa Bianca - e genero di Trump - Jared Kushner sarà in Arabia Saudita questa settimana per rilanciare il processo di normalizzazione con Israele. Lo riportano i media israeliani secondo cui Kushner sarà accompagnato da Avi Berkowitz inviato Usa per il Medio Oriente. Kushner incontrerà Mohammed bin Salman a Neom, la stessa località in cui si è svolta la riunione segreta tra il principe saudita, il premier Benyamin Netanyahu e il segretario di stato Usa Mike Pompeo. Kushner andrà anche in Qatar e in altri paesi del Golfo. (ANSA).