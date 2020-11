Fauci,americani preparatevi a ondata Covid dopo l'altra++

WASHINGTON, 29 NOV - Gli americani devono prepararsi ad affrontare "un'ondata dopo l'altra" di Covid-19, dopo che a milioni si sono spostati e poi hanno fatto ritorno a casa per la festività del Thanksgiving: lo ha dichiarato il principale consigliere medico del governo Usa, Anthony Fauci. "Quasi certamente ci sarà un incremento per la gente che si è messa in viaggio", ha detto Fauci alla Cnn. "Potremmo aspettarci un'ondata dopo un'altra ondata" in due o tre settimane, ha detto il virologo. "Non vogliamo spaventare la gente, ma questa è la realtà", ha aggiunto. (ANSA).