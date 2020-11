Tu si que vales, record storico show di Canale5

ROMA, NOV 29 - Record dei record per "Tu si que vales", lo show su Canale 5: ieri ha avuto il 33,09% con 6 milioni 165 mila spettatori, il risultato di audience piu' alto dal 2014 ossia delle 7 stagioni di messa in onda. Il programma in questa stagione ha vinto il prime time, 12 puntate 12 vittorie consecutive. Vincitore di questa settima edizione è Andrea Paris che si è aggiudicato 100 mila euro in gettoni d'oro. Prima posizione anche nelle tendenze social italiane. Il successo di "Tu si que vales" e' trasversale, in particolare nella fascia di eta' 15-24 anni la share è al 41% e sul target 15-34 anni e' al 39.50%. Picchi d'ascolto oltre 8 milioni e mezzo alle 21.56 e sul finale lo share è stato del 45.33%. Il premio Tim Vision del valore di 30 mila euro in gettoni d'oro è stato assegnato al campione di memoria Andrea Muzii. Il talent show, fa sapere la produzione Fascino, si appresta ad aprire i casting per la prossima stagione. «Edizione al top per "Tú Sí Que Vales", ha commentato il direttore di rete Giancarlo Scheri. "Un cast di stelle di prima grandezza - Maria De Filippi, con Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi, Belén Rodríguez e Teo Mamuccari, Alessio Sakara con Martín Castrogiovanni - e il team di impareggiabili professionisti di Fascino Pgt, sono gli ingredienti di uno show unico, perfetto per la famiglia davanti alla tv". (ANSA).