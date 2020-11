Covid, agente Stradale 'adotta' nonni in difficoltà

MILANO, 29 NOV - "Non sto facendo nulla di speciale". Sono le parole di Giuseppe, poliziotto della Stradale di Bellano (Lecco), che ha adottato come suoi nonni Lucia e Romeo. Gli porta la spesa e si accerta che stiano bene - è spiegato sulla pagina Facebook della Polizia di Stato -. Poi torna dalla sua famiglia. I due, quasi 90 anni, non hanno parenti vicino che possano occuparsi di loro e in questo periodo, con il Covid, hanno difficoltà a muoversi". E così, dopo una telefonata fatta alla vicina caserma della Polizia Stradale, Giuseppe ha cominciato ad occuparsi di loro - racconta la Polizia - . Qualche giorno fa Lucia e Romeo hanno voluto scrivere una lettera di ringraziamento al Questore di Lecco: "Bravo Giuseppe, angelo silenzioso, siamo certi che tanti nonni vorrebbero un nipote come te". (ANSA).