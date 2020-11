Anziano muore nell'incendio della sua abitazione a Catanzaro

CATANZARO, 28 NOV - Un uomo di 85 anni è morto in seguito ad un incendio divampato nella sua abitazione, a Catanzaro. A trovare il cadavere sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale del capoluogo calabrese intervenuti. La chiamata al 115 segnalava un incendio in appartamento in via Gariani, rione Piano Casa. I vigili del fuoco, anche con l'ausilio dell'autoscala, sono entrati nell'appartamento ed hanno trovato il corpo dell'uomo. Il rogo ha interessato il salone. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia per gli adempimenti di competenza e per accertare, insieme ai vigili del fuoco, le cause dell'incendio. (ANSA).