Presidente Vda chiede a Speranza revisione zona rossa

AOSTA, 28 NOV - Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, chiede con una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, "di rivedere - per evidenti errori di calcolo - la classificazione" della Regione, attualmente in zona rossa. In caso di rigetto, la giunta regionale annuncia che "assumerĂ tutte le decisioni giuridiche e politiche conseguenti a difesa dell'ordinamento statutario della Valle d'Aosta". (ANSA).