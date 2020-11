Etiopia: pesanti bombardamenti su capitale del Tigrè

ADDIS ABEBA, 28 NOV - Pesanti bombardamenti dell'esercito hanno colpito stamane la capitale del Tigrè, in Etiopia. Lo riferiscono il governo locale e le organizzazioni umanitarie. L'esercito etiope "ha iniziato a colpire con armi pesanti e artiglieria il centro di Mekele (Macallè)", ha affermato il governo locale in un comunicato diffuso dai media, affermazione poi confermata da due funzionari umanitari con personale in città. (ANSA).