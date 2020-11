Covid, Usa: oltre 13 milioni di contagi

WASHINGTON, 27 NOV - Gli Stati Uniti hanno superato i 13 milioni di contagi da coronavirus. Secondo la Johns Hopkins University, i nuovi casi sono stati oltre un milione in sei giorni. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 264.624. La contea di Los Angeles ha varato un nuovo decreto in cui invita la popolazione a rimanere in casa e vieta a partire da lunedì ogni raggruppamento di persone al di fuori di ogni singolo nucleo familiare.