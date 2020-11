ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Sardegna tamponi da medici famiglia

CAGLIARI, 27 NOV - Firmato l'accordo tra la Regione e i medici di famiglia che prevede l'utilizzo da parte di questi ultimi di tamponi antigenici rapidi durante l'attività ambulatoriale o domiciliare a favore dei propri assistiti. Ecco i punti dell'intesa siglata da Fimmg. Il medico esegue i test ai contatti stretti asintomatici da lui individuati o segnalati dal Dipartimento di prevenzione in attesa di tampone rapido, a casi sospetti di contatto che lo stesso medico si trova a visitare e che decide di sottoporre a test rapido, a contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento e identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di prevenzione. L'accesso dei pazienti avverrà su prenotazione e previo triage telefonico e valutazione clinica, e in ogni caso i test antigenici non possono essere oggetto di richiesta da parte del paziente. Per l'esecuzione dei tamponi saranno individuate strutture fisse o mobili rese disponibili dai Comuni o dalle Aziende del Servizio sanitario regionale, messe a disposizione dei medici di medicina generale che non eseguiranno i test nel proprio studio professionale. Intanto salgono a 20.419 i casi di positività complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 375 nuovi casi. Nove le vittime (427 in tutto): sei uomini e tre donne di età compresa tra i 66 e i 96 anni. Eseguiti 3.334 tamponi. Sono 528 i pazienti ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-7), mentre è di 71 (-2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.556, +164 i guariti. A Cagliari è partito oggi il servizio - attivato dall'Amministrazione comunale - di supporto alle scuole che prevede l'esecuzione di tamponi rapidi nei casi, segnalati dai dirigenti scolastici, di sospetta presenza di un positivo nella struttura. Mentre da lunedì sarà operativa la piattaforma online progettata dall'assessorato regionale della Sanità per il tracciamento dei contagi. Nel portale saranno caricati i dati dei positivi, dei cittadini in isolamento domiciliare e dei tamponi molecolari effettuati. (ANSA).