Bimba muore a scuola: autopsia, decesso per cause naturali

PALERMO, 27 NOV - E' stata eseguita l'autopsia sul corpo di Marta Episcopo. Secondo i medici dell'istituto di medicina legale del Policlinico la morte della piccola alunna è stata dovuta a cause naturali. Non ci sono segni di violenza e il malore fatale non è stato causato dalla caduta mentre correva con i compagni. Marta Episcopo, la bambina di dieci anni, ha perso la vita mercoledì durante l'ora di educazione fisica nella palestra della scuola Vittorio Emanuele Orlando di Palermo. L'esame avrebbe evidenziato alcuni indicatori negli organi interni che farebbero propendere per una patologia. Un male che fino a mercoledì non si era mai evidenziato. L'autopsia è stata eseguita dalla professoressa Antonietta Argo oggi pomeriggio. La causa della morte dovrà essere confermata dagli esami istologici su tutti gli organi della ragazzina. La relazione finale arriverà soltanto fra qualche mese. Nel frattempo già stasera la procura potrebbe dare il nulla osta alla riconsegna della salma ai familiari per la celebrazione del funerale. (ANSA).