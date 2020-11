Ciak d'oro 2020, in testa Pinocchio, poi Favolacce

ROMA, NOV 27 - Miglior Attore non Protagonista è Roberto Benigni per il suo Geppetto in Pinocchio di Matteo Garrone. Pinocchio vince anche nelle categorie Migliori Costumi (a Massimo Cantini Parrini, anche per Favolacce), Migliori Scenografie (a Dimitri Capuano) e Miglior Sonoro (a Maricetta Lombardo). Miglior Attrice non Protagonista è Barbara Chichiarelli per la sua interpretazione in Favolacce di Damiano e Fabio D'Innocenzo. Favolacce conquista anche i Ciak d'oro per la Miglior Sceneggiatura ai Fratelli D'Innocenzo e per il Miglior Produttore. Il Traditore di Marco Bellocchio si aggiudica due premi: quello per la Migliore Fotografia (a Vladan Radovic) e quello per il Miglior Montaggio (a Francesca Calvelli). Il quadro dei Ciak d'oro 2020 si completa con i risultati del voto della giuria di 150 giornalisti e critici di cinema nelle 10 categorie "tecniche" (Miglior Attore e Attrice non protagonisti, Miglior Sceneggiatura, Miglior Colonna sonora, Miglior Produttore, Miglior Fotografia, Miglior Montaggio, Migliori Costumi, Migliori Scenografie e Miglior Sonoro). Miglior Colonna Sonora è quella realizzata da Brunori Sas per Odio l'estate di Massimo Venier, che ha segnato il ritorno al cinema di Aldo, Giovanni e Giacomo. Annunciati anche i tre premi speciali assegnati dalla redazione di Ciak: il tradizionale Ciak d'oro Colpo di fulmine (Lontano lontano di Gianni Di Gregorio) quello per la Rivelazione nelle serie tv (Carlotta Antonelli, Angelica in Suburra La Serie) e il nuovo Ciak d'oro per il miglior Corto (Non io di Claudia Gatti e Benedetta Pontellini). A ottobre erano stati resi noti i vincitori dei Ciak d'oro del Pubblico, realizzati quest'anno in collaborazione con Sky Tg24. Partner della 35esima edizione dei Ciak d'oro è l''Università telematica Mercatorum, del gruppo Pegaso. L'appuntamento con i prossimi Ciak d'oro è per l'estate 2021. (ANSA).