Scuola: a Vibo Valentia istituti chiusi fino al 5 dicembre

VIBO VALENTIA, 27 NOV - Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, "in base alle informazioni - é detto in un comunicato - confermate dal Dipartimento Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale ed a causa del permanere dello stato di criticità della situazione epidemiologica in atto", ha deciso di prorogare fino al 5 dicembre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. "Purtroppo l'attuale situazione sanitaria - ha detto il sindaco - mi ha indotto a prorogare il provvedimento di chiusura delle scuole anche sulla base della considerazione che le scuole cittadine sono frequentate da alunni provenienti dall'hinterland per cui è veramente difficile attuare un monitoraggio ed un'attività di controllo capillare e minuziosa. Di fronte a questa situazione, caratterizzata da incertezza e da molte variabili, mi sono determinata in tale direzione a tutela della salute pubblica". (ANSA).