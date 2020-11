Terrorismo: ferì militare, condanna a 14 anni e mezzo

MILANO, 26 NOV - E' stato condannato a 14 anni e 6 mesi di carcere Mahamad Fathe, 25enne yemenita arrestato per tentato omicidio aggravato dalla finalità terroristica per aver colpito alla gola, il 17 settembre 2019, con delle forbici alla stazione Centrale di Milano, gridando 'Allah akbar', un militare in servizio per l'operazione 'strade sicure', che se l'era cavata con lievi ferite. Lo ha deciso l'ottava penale del Tribunale milanese. (ANSA).