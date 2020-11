Uccide compagna: avvocatessa rinuncia

ROVEREDO IN PIANO, 26 NOV - L'avvocatessa Rossana Rovere, già presidente dell'Ordine degli avvocati della provincia di Pordenone, che il presunto omicida Giuseppe Forciniti della compagna a Roveredo in Piano (Pordenone) aveva scelto a proprio difensore, ha rinunciato all'incarico. La legale, da sempre impegnata nella difesa dei diritti delle donne, ha detto "non sono serena, io non posso assumere le difese di quest'uomo, dopo una vita e una carriera spese a promuovere la tutela dei diritti delle donne". L'omicida si è presentato in Questura a Pordenone poco prima dell'una della scorsa notte, e ha riferito che, poco prima, nella sua abitazione di Roveredo in Piano, aveva avuto una colluttazione con un ladro sorpreso in casa. Però, messo alle strette, Forciniti ha ammesso di aver avuto una lite con la compagna. La coppia, che aveva due figli piccoli, viene definita come tranquilla, senza problemi particolari, che viveva a Roveredo dal 2013 (ANSA).