Covid: 'tampone sospeso' in centro commerciale nel milanese

MILANO, 26 NOV - Tamponi gratuiti per le persone e le famiglie indigenti: è il progetto di 'tampone sospeso' ideato dal Centro Commerciale La Corte Lombarda di Bellinzago Lombardo (Milano), in collaborazione con il Comune. I numerosi tamponi che saranno messi a disposizione dal Centro Commerciale potranno essere richiesti ed utilizzati da cittadini che saranno segnalati direttamente a un poliambulatorio privato dal Comune stesso, nel totale rispetto della privacy. L'attività, si legge in una nota, sarà estesa in numerosi centri commerciali attualmente in gestione da Savills: "Siamo assolutamente lieti di poter essere il primo centro commerciale ad offrire il Tampone Sospeso ai nostri clienti più bisognosi - dichiara Roberto Speri, presidente della Corte Lombarda SCARL - La Corte Lombarda si è sempre contraddistinta per la propria vicinanza alle esigenze della cittadinanza; una collaborazione assidua che si è ulteriormente rinforzata dall'inizio della pandemia. Mai come adesso siamo convinti che, nonostante le avversità che stanno colpendo il nostro settore, sia giusto investire nel e per il territorio". (ANSA).