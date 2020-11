Conte, coordinamento Ue su misure Natale è opportuno

PALMA DI MAIORCA, 25 NOV - "Stiamo lavorando, ho avuto dei colloqui con i rappresentanti delle istituzioni Ue, per cercare di promuovere e ottenere un coordinamento in particolare per gli impianti sciistici e le vacanze di Natale. Non possiamo di poter vivere delle vacanze natalizie in montagna come negli altri anni, se c'è una risposta Ue io la auspico e credo sia opportuna". Lo dice Giuseppe Conte da Palma di Maiorca. (ANSA).