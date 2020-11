Recovery: Conte,no a rinvii, tutti in Ue si convinceranno

PALMA DI MAIORCA, 25 NOV - "Abbiamo avuto una forte sintonia nell'approccio europeo solidale nella crisi Covid, e da lì è nato un saldo legame con Pedro. Non ci nascondiamo le difficoltà, il prossimo Consiglio Ue sarà risolutivo per rendere operativi gli impegni ma siamo fiduciosi che continuando a lavorare insieme con coraggio e visione anche i paesi che portano una frenata si convinceranno che tutti i cittadini europei non possono assolutamente aspettare" il Recovery Fund. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa con il premier spagnolo Pedro Sanchez. (ANSA).