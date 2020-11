Ue: Marcucci, Conte il 9 dicembre in Senato, con voto

ROMA, 25 NOV - In vista del consiglio europeo del 10 e 11 dicembre, "per il 9 dicembre sono previste comunicazioni in Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La presenza di Conte è già calendarizzata, con comunicazioni e quindi col voto". Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, al termine della capigruppo convocata per calendarizzare l'intervento sulla riforma del Mes del ministro del Tesoro, Roberto Gualtieri. (ANSA).