Covid: Salvini, indegno chiudere a Natale se situazione è ok

ROMA, 25 NOV - "Negare ai bimbi il sogno del Natale, ai nonni di essere nonni e ai papà di essere papà alle mamme di essere mamme è indegno e ingeneroso. Se la situazione sanitaria sarà sotto controllo fra dicembre e gennaio non si capisce perché tutti i Paesi confinati aprono e l'Italia no". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa al Senato (ANSA).