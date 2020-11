Via a summit Italia-Spagna,Conte e 9 ministri giunti da Roma

PALMA DI MAIORCA, 25 NOV - Al via il vertice intergovernativo tra Italia e Spagna nel Palazzo de L' Almudaina, a Palma di Maiorca. Il summit ha preso il via nel cortile del palazzo, dove il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il suo omologo Pedro Sanchez , assieme ai ministri dei due Paesi, hanno ascoltato i rispettivi inni nazionali. Subito dopo sono previsti i bilaterali tra Conte e Sanchez e tra le due delegazioni ministeriali. Per il governo italiano, oltre al premier, sono presenti il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il titolare dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il ministro per gli Affari Ue Enzo Amendola, il titolare della Difesa Lorenzo Guerini, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, e il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova. La delegazione spagnola, tra gli altri, è composta dal vicepremier Pablo Iglesias, leader di Podemos e dalla terza vicepremier e titolare dell'Economia Nadia Calvino. I ministri spagnoli presenti, ad eccezione di Iglesias e della titolare del Lavoro Yolanda Diaz Perez, sono tutti membri del Psoe. (ANSA).