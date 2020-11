Violenza donne:Vodafone, riconoscere è primo passo

MILANO, 25 NOV - Per combattere la violenza il primo passo è riconoscerla. Fondazione Vodafone lancia il video manifesto del progetto #ChiedoPerUnAmica, la campagna social nata per comunicare l'impegno contro la violenza di genere e per promuovere l'utilizzo di BrightSky, l'app che supporta le donne che subiscono violenza domestica e insegna a riconoscere i maltrattamenti. Florencia Di Stefano-Abichain, Valeria Fioretta, Annie Mazzola e Valentina Ricci chiedono alle loro followers di condividere storie e atteggiamenti non accettabili all'interno di una relazione e una delle espressioni più utilizzate ironicamente sui social per porre domande imbarazzanti senza esporsi in prima persona #chiedoperunamica diventa così la chiave per sensibilizzare la famiglia, gli amici e i conoscenti che possono essere fondamentali per creare consapevolezza. (ANSA).