Sgomberata sede Forza Nuova a Roma

ROMA, 25 NOV - Sgombero della sede di Forza Nuova in via Taranto in zona San Giovanni, a Roma. Sul posto la polizia. E' in corso a Roma anche lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo nel quartiere San Lorenzo a Roma, oltre quello della sede di Forza Nuova. "Chi può ci raggiunga" scrivono i militanti sui social. (ANSA).