Il Louvre annuncia l'acquisto di un Tiepolo

PARIGI, 24 NOV - Il museo del Louvre ha annunciato oggi l'acquisizione, per il suo dipartimento pittura, di un grande dipinto di Giambattista Tiepolo, "Giunone fra le nuvole" (3,50 x 2,10 m), commissionato per il palazzo Sagredo a Venezia e realizzato attorno al 1735. Lo rende noto un comunicato del museo parigino. L'opera, informa il Louvre, "è stata acquisita da un collezionista privato grazie all'eccezionale mecenatismo della Società degli amici del Louvre, che ha sostenuto l'operazione a livello di 1,5 milioni di euro. Il dipinto rappresenta Giunone, la dea della fecondità, della maternità e del matrimonio, sorella e sposa di Giove. E' rappresentata sola, fuori da ogni contesto narrativo, in uno spazio astratto e luminoso. Vestita con una camicia bianca, maniche corte e ampio abito rosa chiaro, (ANSA).