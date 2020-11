Iata, il Covid costerà 132 miliardi alle compagnie aeree

MILANO, 24 NOV - Salgono a 157,2 miliardi di dollari (circa 132,4 miliardi di euro) le perdite in cui incorreranno le compagnie aeree nel biennio 2020-21, secondo le stime della Iata, l'Associazione internazionale del trasporto aereo. La revisione dell'outlook per il settore, si legge in una nota, evidenzia che "le pesanti perdite dell'industria proseguiranno nel 2021, anche se si può prevedere un miglioramento della performance" l'anno prossimo. Per il 2020 la previsione è di un rosso di 118,5 miliardi di dollari (99,8 miliardi di euro), rispetto agli 84,3 miliardi stimati a giugno, mentre la perdita 2021 si amplierà a 38,7 miliardi (32,6 miliardi di euro), dai 15,8 miliardi di dollari della precedente stima. (ANSA).